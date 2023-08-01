Схрон с боеприпасами украинских диверсантов нашли в Херсонской области

Корреспондент «Известий» Натали Графчикова во вторник, 1 августа, показала работу группы быстрого реагирования военной полиции Херсонской области на месте, где саперы обнаружили схрон с боеприпасами.

Тайник украинских диверсантов нашли в лесу с помощью спецтехники, а затем извлекли. Запрятанное оружие находилось под бетонной плитой. В схроне были автомат АК-74, гранатомет и боеприпасы к автомату, а также светошумовая граната украинского производства.

«Как закончится здесь работа, данные предметы будут вывезены на безопасное удаление для уничтожения», — сказал старший группы разминирования с позывным Кадет.

Мирные жители в первую очередь страдают от подрывной деятельности противника. Так, Юле с детьми пришлось переехать из Каховки по причине постоянных диверсий со стороны украинских военных. Ей и остальным людям оказывают необходимую помощь в пункте временного размещения, где также обеспечивают вещами первой необходимости.

Накануне силовики РФ предотвратили ряд диверсий в Запорожской области, выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО. Содержимое тайника было ликвидировано на одном из полигонов.

Ранее, 27 июля, в пресс-службе ФСБ РФ по Херсонской области сообщили об обнаружении сотрудниками ведомства тайника с оружием и боеприпасами на территории Генического района. В нем хранились в том числе патроны калибра 5,45 мм, ручные гранаты Ф-1 и выстрелы гранатометные ВОГ-25.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.