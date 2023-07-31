Схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО обнаружен в Запорожской области
Силовые структуры РФ предотвратили ряд диверсий в Запорожской области, выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО. Об этом стало известно в понедельник, 31 июля.
Тайник с боеприпасами и вооружением был обнаружен в ходе антидиверсионных мероприятий, которые совместно проводили силовые и армейские ведомства.
«Данные средства были заранее приготовлены для совершения диверсий на территории области. Можно сказать, что благодаря слаженным и умелым действиям специалистов нам удалось предотвратить целый ряд диверсий на территории области», — сказал собеседник агентства «РИА Новости» из силовых структур.
Уточняется, что в схроне находились гранаты, патроны для пулемета и гранатомет производства страны НАТО. Содержимое тайника было ликвидировано на одном из полигонов.
Ранее, 27 июля, в пресс-службе ФСБ РФ по Херсонской области сообщили об обнаружении сотрудниками ведомства тайника с оружием и боеприпасами на территории Генического района. В схроне были найдены в том числе патроны калибра 5,45 мм, ручные гранаты Ф-1 и выстрелы гранатометные ВОГ-25.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.