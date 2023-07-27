Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Херсонской области

Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории Генического района. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Схрон был найден на территории села Павловка.

«В ходе осмотра обнаружено: патроны калибра 5,45 мм — 2,5 тыс. штук, ручные гранаты Ф-1 — 11 штук, выстрелы гранатометные ВОГ 25 — 21 штука, РПО-А «Шмель» — три штуки», — говорится в сообщении.

Боеприпасы были уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения после оценки их состояния, добавили в пресс-службе.

Накануне схрон с боеприпасами также был найден в Херсонской области неподалеку от поселка Чаплынка. Сотрудники Росгвардии нашли в 500 м западнее поселка в зарослях травы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.