Реклама
Прямой эфир
Происшествия
МО РФ заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать два корабля ЧФ
Мир
Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии
Общество
В России выявили 4,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса за полгода
Общество
Сотрудники МЧС организовали штаб на месте падения беспилотника в Москве
Армия
ВС РФ сорвали восемь атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
Происшествия
Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
Авто
Назван способ безопасной пересадки с леворульного авто на праворульное
Мир
Индийское СМИ рассказало о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ
Спорт
Российские дзюдоисты стали первыми в командном зачете ЧМ среди военных
Армия
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
Мир
Импорт Турции товаров из России в июне сократился до досанкционного уровня
Мир
В РФ назвали сумасшествием демонтаж герба СССР с композиции «Родина-мать» в Киеве
Армия
В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО

Юрист разъяснила закон о праве отцов на алименты

Юрист Турунина: закон о праве отцов на алименты уравнивает права и интересы бывших супругов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон о праве отцов на алименты при их уходе за ребенком. О том, в каких случаях отцы смогут рассчитывать на соответствующие выплаты, «Известиям» 1 августа рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

Она отметила, что нововведение направлено на уравнение прав и интересов бывших супругов. По новым правкам теперь как муж, так и жена, осуществляющие фактическое воспитание ребенка, могут требовать в судебном порядке алименты.

«Так, ст. 89 Семейного кодекса (СК) РФ в новой редакции теперь предусмотрено, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов и в случае отказа от материальной поддержки правом на алименты в судебном порядке обладает супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения», — рассказала Турунина.

По ее словам, в п. 1 ст. 90 СК РФ также были внесены изменения об условиях получения материальной поддержки от бывших супругов. Теперь отцы, осуществляющие уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, могут требовать алименты от бывших супруг, которые имеют необходимые средства.

«Получение алиментов на содержание супруга в судебном порядке происходит путем подачи соответствующего искового заявления. К иску важно прикрепить доказательства, подтверждающие фактический уход за ребенком и причины, по которым родитель один осуществляет его. Также нужно прикрепить подтверждение отказа бывшего супруга от предоставления поддержки», — добавила Турунина.

Отцы и деньги: в России хотят отменить доли детей в жилье с маткапиталом
Станет ли проще проводить сделки с такой недвижимостью

В апреле адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала о способе оформления алиментов на содержание при отсутствии детей в браке. Она отметила, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Поскольку это правило соблюдается не всегда, законодатель предусмотрел возможность требовать материальную поддержку в судебном порядке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023