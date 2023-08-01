Юрист разъяснила закон о праве отцов на алименты

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон о праве отцов на алименты при их уходе за ребенком. О том, в каких случаях отцы смогут рассчитывать на соответствующие выплаты, «Известиям» 1 августа рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

Она отметила, что нововведение направлено на уравнение прав и интересов бывших супругов. По новым правкам теперь как муж, так и жена, осуществляющие фактическое воспитание ребенка, могут требовать в судебном порядке алименты.

«Так, ст. 89 Семейного кодекса (СК) РФ в новой редакции теперь предусмотрено, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов и в случае отказа от материальной поддержки правом на алименты в судебном порядке обладает супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения», — рассказала Турунина.

По ее словам, в п. 1 ст. 90 СК РФ также были внесены изменения об условиях получения материальной поддержки от бывших супругов. Теперь отцы, осуществляющие уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, могут требовать алименты от бывших супруг, которые имеют необходимые средства.

«Получение алиментов на содержание супруга в судебном порядке происходит путем подачи соответствующего искового заявления. К иску важно прикрепить доказательства, подтверждающие фактический уход за ребенком и причины, по которым родитель один осуществляет его. Также нужно прикрепить подтверждение отказа бывшего супруга от предоставления поддержки», — добавила Турунина.

В апреле адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала о способе оформления алиментов на содержание при отсутствии детей в браке. Она отметила, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Поскольку это правило соблюдается не всегда, законодатель предусмотрел возможность требовать материальную поддержку в судебном порядке.