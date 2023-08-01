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Психолог рекомендовала начинать подготовку ребенка к школе в пять лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По достижению ребенком пятилетнего возраста можно начинать готовить его к школе, чтобы за два года он успел освоить основные навыки. Об этом 1 августа рассказала психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

«Рекомендуется начинать примерно в пять лет. В этом возрасте дети уже способны анализировать информацию и заниматься системно. А за два года можно без спешки подготовиться к школе. У ребенка к первому классу должен быть достаточно развит социальный интеллект. Он должен уметь общаться и различать эмоции ― как свои, так и чужие. Кроме того, важно научить ребенка говорить не только с детьми, но и с новыми взрослыми ― учителями. Тут помогут курсы дошкольной подготовки», — приводит ее слова «Газета.Ru».

Кроме того, дошкольник должен иметь базовые навыки самоуправления, а также самообслуживания, чтобы уметь самостоятельно одеваться, раскладывать школьные принадлежности.

До того, как ребенок пойдет в первый класс, ему необходимо объяснить цель обучения там и ценность знаний, получаемых в школе. Если ребенок будет отвечать, что не желает ходить в школу, стоит выяснить причину, в том числе вероятные страхи.

«Начните с посещения школы на несколько часов в день, затем увеличивайте время постепенно, чтобы ребенок мог привыкнуть к новой среде. Переход от дома или детского сада к школьной жизни — это большое событие для любого ребенка. В жизни ребенка с появлением школы возникает много новых людей, занятий, правил, а значит, и стресса», — заявила психолог.

Она добавила, что взрослые должны помочь ребенку справиться с тревогой, нивелировав неизвестность.

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