Начальник Генштаба ВС РФ проверил командный пункт на запорожском направлении

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал один из передовых командных пунктов на запорожском направлении. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает Министерство обороны.

Во время визита Герасимов заслушал доклад генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнению российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении.

«Начальник Генерального штаба <...> в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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