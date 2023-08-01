«Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в Запорожской области

Начальник пресс-центра группировки «Восток» с Олег Чехов 1 августа сообщил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley в районе населенного пункта Работино Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работино», — приводит его слова ТАСС.

Также бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация группировки поразили пункты временной дислокации украинских боевико, скопления живой силы и техники в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехово.

Как отметил Чехов, на запорожском направлении мотострелки пресекли деятельность разведгрупп ВСУ в районе населенных пунктов Марфополь и Чаривное. Российские артиллеристы ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Веселого, гаубицу М777 в районе Павловки Запорожской области, склад боеприпасов в Новоандреевке.

Кроме того, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) уничтожены буксируемая гаубица FH70 в Ольговском и САУ Paladin в Новодаровке.

Накануне расчеты российских беспилотников «Ланцет» уничтожили бронетехнику и артиллерию украинских боевиков. Позиции ВСУ находились в лесопосадке. После попадания боеприпаса произошел громкий взрыв, над установкой поднялись клубы пламени.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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