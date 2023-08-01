Врач назвала возможные причины усиления запаха пота

Изменение запаха пота может быть признаком сбоя в организме. Об этом во вторник, 1 августа, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

Так, по ее словам, непривычно резкий запах пота является одним из маркеров гормонального дисбаланса. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализы.

Кисловатый запах зачастую исходит от людей, страдающих грибковой инфекцией. Появление такого симптома может говорить о выраженной болезни с изменением кожных покровов.

Наконец, запах меняется при наличии диабета — прежде всего, первого типа, для которого характерен высокий уровень глюкозы в крови. Если почки, кишечник и печень не справляются с ее утилизацией из-за нехватки инсулина, путем выведения становится кожа.

«Есть такой этап заболевания, когда эта глюкоза превращается в сорбитол, и кожа больных людей приобретает сладковатый запах», — отметила Павлова.

Ранее, 23 июля, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что отеки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, такие симптомы могут говорить о развитии варикозной болезни вен. При этом опухлость на лице, руках и ногах свидетельствует о проблемах с почками.