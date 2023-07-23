Врач назвала отеки сигналом о проблемах со здоровьем

Отеки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. На какие симптомы стоит обратить внимание, рассказала 23 июля директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина.



Летом отеки случаются у многих. Виноваты в этом жара, нехватка жидкости и потребление соленой и сладкой пищи. Также отеки провоцируют тесная обувь, долгое стояние или сидение нога на ногу.



По словам профессора, если данные факторы будут воздействовать на организм постоянно, то не исключено развитие варикозной болезни вен. С такими отеками можно справиться, если носить удобную обувь, есть меньше соленого и сладкого и пить достаточно воды.



Вместе с тем есть серьезные заболевания, на которые стоит обратить внимание при частых припухлостях. Так, проблемы с почками вызывают опухлость на лице, руках и ногах. Возможны боли в спине и трудности при мочеиспускании. Также это сопровождается желтушностью кожи, покраснением ладоней и стоп.



Плотные на ощупь отеки, проявляющиеся вечером на стопах и лодыжках, бедрах и нижней части живота, говорят о сердечных заболеваниях, уточняет газета «Комсомольская правда».



В районе живота они свидетельствуют о нарушении обмена веществ. Плотные опухлости на лице, руках и стопах сигнализируют о проблемах с щитовидной железой. Отечность кожи также могут вызвать артрит и аллергия.



Врач уточнила, что отеки, которые не проходят после изменений в питании и после отдыха, свидетельствуют о симптомах серьезных заболеваний.



«Не стоит заниматься самолечением», — заключила Драпкина.

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина 28 марта назвала продукты, которые помогают избавиться от отеков. По ее словам, стоит употреблять в пищу больше клетчатки, а также зелень, яблоки, кабачки и курагу.