Cardi B обвинили в побоях после броска микрофона в фаната в Лас-Вегасе

У американской певицы Cardi B (Карди Би) могут начаться проблемы с законом после броска микрофона в фаната во время концерта, рэперше было предъявлено обвинение в нанесении побоев. Об этом 31 июля сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел накануне, 30 июля, на концерте в пляжном клубе Drai's в Лас-Вегасе. На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, как один из зрителей плеснул в Cardi B напитком во время исполнения песни Bodak Yellow, за что она кинула в этого фаната микрофон.

Ранее, 7 июля, было прекращено дело об избиении певицы Бритни Спирс охранником баскетболиста Виктора Вембаньяма. В материале опубликованы выдержки из полицейского отчета, в котором сказано, что охранник действительно оттолкнул руку певицы, однако полицейские пришли к выводу, что певица затем ударила себя сама.

Инцидент произошел накануне. Тогда певица заявила, что охрана Вембаньяма ударила ее по лицу, когда она хотела сфотографироваться со спортсменом, поэтому похлопала его по плечу. По словам артистки, он ударил ее так сильно, что с лица слетели очки, а сама она чуть не упала на пол.

Как уточнил сам баскетболист, певица схватила его «сзади», что заставило охрану оттолкнуть ее. О том, что это была Спирс, Вембаньяма узнал намного позднее, так как шел в ресторан не оглядываясь.