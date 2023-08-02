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Корреспондент «Известий» побывал на линии боев в Марьинке

Онколог напомнила об опасности загара для людей с родинками

Онколог Анастасия Марьенко рассказала, чем опасен загар для людей с родинками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Загар — это результат попадания ультрафиолетового излучения на кожу. Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко в беседе с «Известиями» рассказала, безопасен ли загар для организма и к каким последствиям может привести избыточное ультрафиолетовое облучение.

Она пояснила, что при воздействии ультрафиолета повреждается ДНК клеток. Чрезмерное же воздействие ультрафиолета на родинки, в свою очередь, может привести к развитию меланомы — смертоносному онкологическому заболеванию.

Врач посоветовала избегать длительного нахождения под прямым солнечным светом людям, у которых большое количество родинок на коже.

«На пляже следует использовать солнцезащитные кремы с SPF-защитой. Оптимальный индекс SPF-защиты — 50. Находиться на солнце с SPF-кремом без последствий для организма можно не более 30 минут. Людям с родинками нельзя забывать о важности головных уборов с большими полями, ведь они эффективно защищают не только от солнечного удара, но и уязвимые участки тела, про которые многие забывают — нос и уши. Ну и конечно, носить свободную одежду из натуральных тканей для защиты плеч и рук», — подчеркнула Анастасия Марьенко.

Специалист также развеяла миф о том, что людям со смуглой кожей дополнительная защита от солнца не нужна.

«Если у вас изначально смуглая кожа или как вы считаете, что ваша кожа уже адаптировалась к агрессивному солнцу, то это не повод игнорировать SPF-защиту или другие правила безопасности. И если человек уже обгорел, то не надо пускать всё на самотек, обмазываться сметаной и думать, что всё заживет. Любой избыточный загар может послужить спусковым крючком для развития онкологического заболевания. Поэтому важно показаться врачу и изучить воспаление», — отметила онколог.

Анастасия Марьенко также предостерегла от частого посещения солярия, так как оно не безопаснее солнечного загара. УФ-излучение в солярии также повреждает кожу и увеличивает риск развития меланомы.

«Тут схожий принцип с загаром. Вы можете 20 лет ходить в солярий и не наблюдать последствий, однако они могут проявиться на 21-й год. В каждом организме в течение дня вырабатывается определенное количество злокачественных клеток. То есть наш организм находит эти клетки на начальных этапах и уничтожает их — так же как работает наш иммунитет с вирусными инфекциями. Стрессовые ситуации или хроническое ослабление организма снижают защитную функцию иммунной системы. Регулярные походы в солярий — одна из таких стрессовых ситуаций», — добавила доктор.

Онколог призвала заниматься самоосмотром и не медлить с обращением к профильному специалисту при обнаружении подозрительных родинок.

«Если у вас есть подозрительные родинки, которые вызывают сомнения, то лучше изначально обратитесь к врачу и проверьте их. И уже после этого планируйте свой отпуск», — резюмировала заведующая онкологическим отделением.

Из кожи вон: врачи рассказали о правилах проверки родинок
Людям со светлой кожей нужно уделять этому особое внимание

Ранее, 19 июля, кандидат медицинских наук, врач — детский онколог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александра Наумова рассказала «Известиям», что для снижения рисков возникновения меланомы следует отказаться от солярия, нужно использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF-защиты, а также рекомендуется узнать, есть ли у прямых родственников рак кожи и были ли случаи сочетанных злокачественных опухолей (например, опухоль головного мозга и рака кожи) у одного человека.

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