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Онколог порекомендовала не удалять родинки у косметологов

Онколог Марьенко объяснила, почему не рекомендуется удалять родинки у косметологов
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Фото: Global Look Press/Oliver Ring
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Родинки — удобный индикатор распознавания онкологических заболеваний. Зная свои «неровности» и «пятнышки», каждый человек может оперативно обнаружить у себя первые признаки рака или меланомы. Об этом 1 августа «Известиям» рассказала заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко.

Врач пояснила, что некоторые новообразования кожи в результате патологических процессов рискуют переродиться в злокачественные опухоли. Существует ряд признаков, которые помогают специалистам обнаружить первые признаки меланомы — опасной болезни, развивающейся из меланоцитов внутри родинок.

«Во-первых, если у вас на теле уже есть большое количество родинок и активно появляются новые, это может свидетельствовать об активных процессах развития патологий. Во-вторых, если из новообразования начинают идти какие-то выделения — кровь, либо неизвестная жидкость, это является поводом для того, чтобы оперативно обратиться к врачу», — перечислила признаки специалист.

Марьенко также уточнила, что обратиться к врачу необходимо и в том случае, если родинки неравномерно растут и имею ассиметричную форму. По ее словам, главным критерием «подозрительности» родинки является не столько ее размер, а в первую очередь форма и края.

«Очевидные свидетельства злокачественной родинки — неровные края, асимметричность, неестественные цветовые вкрапления. Если у вас есть такие признаки, то лучше обратиться к специалисту. В этом деле главное не упустить время, так как меланома развивается очень быстро и даже миллиметровое образование может давать метастазы», — сообщила врач.

Многие люди регулярно повреждают свои родинки и даже не замечают этого. Доктор объяснила, может ли единоразовое травмирование образования привести к онкологическому заболеванию.

«Непосредственно однократная травматизация родинки крайне редко приводит к злокачественному образованию. Однако если речь идет о хронической травматизации, если родинки постоянно травмируются из-за одежды, лямок, украшений или избыточного загара на солнце, то тут высока вероятность того, что доброкачественная родинка переродится в злокачественную. За счет постоянного восстановления клетки могут начать воспроизводиться с патологиями — раковыми клетками. Поэтому родинки на местах трения и воздействия внешней среды лучше удалять заблаговременно», — объяснила онколог.

К удалению родинок необходимо подойти максимально ответственно — неправильно проведенная процедура может грозить неприятными последствиями.

«Для удаления родинки необходимо сразу обратиться к онкологу. Он сможет правильно ее удалить с последующим гистологическим анализом. Вообще, все новообразования кожи лучше сперва показывать именно онкологам, если они окажутся неопасными, то он сам направит пациента к дерматологу. Некоторые дерматологи и косметологи часто удаляют родинки без сопутствующего гистологического исследования — поэтому высок риск не распознать вовремя развитие рака кожи или меланомы. Поэтому лучше «перебдеть» и сразу пойти к онкологу», — резюмировала Анастасия Марьенко.

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