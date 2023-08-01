Один человек погиб в Техасе при схождении с рельсов грузового поезда
Часть железнодорожного состава сошла с рельсов на переезде между городами Амхерст и Садан в штате Техас (США), в результате инцидента погиб человек. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает издание Everything Lubbock.
Согласно имеющейся информации, авария произошла из-за столкновения поезда с грузовиком. Водитель автомобиля скончался на пути в больницу.
Всего с рельсов сошли пять вагонов. Как отметили в дорожной службе, в некоторых из них могли находиться потенциально опасные вещества. Прибывшие на место специалисты проверяют, была ли утечка.
Ранее, 22 июля, стало известно, что в штате Монтана произошло опрокидывание 25 вагонов поезда, в одном из которых находился груз с растворителем для краски. Утечки опасных веществ не произошло. О пострадавших не сообщалось.
До этого, 24 июня, не менее восьми вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку при обрушения моста в Монтане. Местные власти приняли решение перекрыть реку ниже по течению, чтобы предотвратить попадание токсичных веществ на близлежащие сельскохозяйственные угодья.