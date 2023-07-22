Грузовой поезд сошел с рельсов в США

Грузовой поезд сошел с рельсов к востоку от города Гавр (штат Монтана, США). Об этом 21 июля сообщила газета Havre Daily News.

Отмечается, что 25 вагонов, в том числе вагон с растворителем для краски внутри, опрокинулись с железнодорожных путей. На месте находился персонал службы безопасности BNSF Railway.

Утечки опасных веществ не произошло. О пострадавших не сообщалось.

Между тем координатор служб по чрезвычайным ситуациям округа Хилл призвала людей стараться избегать маршрута в течение как минимум часа. Кроме того, тем водителям, которым разрешено проезжать данный район, посоветовали ограничить скорость движения.

Ранее, 24 июня, не менее восьми вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в американском штате Монтана в результате обрушения моста. Местные власти приняли решение перекрыть реку ниже по течению, чтобы предотвратить попадание опасных веществ на близлежащие сельскохозяйственные угодья. Также в результате инцидента вышел из строя оптоволоконного кабеля, обеспечивающего интернет-услуги многим клиентам в штате.

В конце марта в штате Миннесота сошли с рельсов несколько вагонов поезда с этанолом. Катастрофа произошла на западной окраине города Реймонд в округе Кандийохай. Местных жителей эвакуировали в принсбургскую школу.