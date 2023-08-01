Шойгу поздравил специалистов материально-технического обеспечения с праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 августа поздравил с профессиональным праздником специалистов материально-технического обеспечения и обратил внимание на их профессиональный и ответственный подход к делу, а также на роль в поддержании боеспособности Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения, благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу, успешно выполняет поставленные задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в соответствующем приказе министра обороны РФ, распространенном оборонным ведомством в Telegram-канале.

Как отметил Шойгу, тыловые службы занимают важное место в строительстве и совершенствовании ВС РФ и помогают одерживать победы во время боевых действий на протяжении всей своей истории.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов специалисты тыла решали самые важные вопросы по поводу снабжения войск транспортом, топливом, продовольствием и вещевым имуществом, а также создавали необходимые запасы материальных средств, организовывали транспортное, медицинское и другие виды обеспечения армии, напомнил Шойгу.

«Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Отечества!», — заключил Шойгу.

День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается ежегодно 1 августа.

Работу «тыловиков» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ранее показал корреспондент «Известий» Александр Морозов. Он рассказал, что всего деятельность российских войск поддерживает более 20 разноплановых подразделений. Среди них, например, уникальный банно-прачечный поезд из состава группировки войск Центрального военного округа. Здесь бойцы могут попариться в бане, постричься, починить вещи и снаряжение, а также поесть горячей пищи.

В сутки состав может принять более тысячи военнослужащих, а его электростанция способна обеспечить энергией небольшой населенный пункт. Впервые такие поезда появились еще в годы Русско-японской войны в начале прошлого столетия.