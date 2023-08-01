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Миссия РФ призвала ООН осудить Киев за удары по российским территориям

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Фото: РИА Новости
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Представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 31 июля, призвал международную организацию осудить террористические методы, которые использует Киев.

В рамках заседания Совета безопасности ООН он обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по мирным городам и гражданским объектам за тысячи километров от зоны боевых действий.

«Какой военной целесообразностью можно объяснить обстрелы деревень и приграничных областей России, где нет никаких военных объектов? <...> А какую военную угрозу Украине несли взорванные Дарья Дугина, Владлен Татарский или Захар Прилепин? Они не находились с оружием на поле боя, их оружием было лишь слово», — сказал российский представитель.

Также на заседании выступил активист Сергей Чаулин, который был ранен в момент покушения на Татарского в Санкт-Петербурге этой весной.

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Ранее в этот день Полянский подчеркнул, что секретариат ООН должен дать объективную оценку действиям Украины, которые отдаляют перспективы мирного урегулирования и усугубляют кризис.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевский режим не смог реализовать многомиллиардные ресурсы, переданные странами Запада, и в этой связи обратился к тактике террористических актов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт начал переходить на российскую территорию, а также сказал, что спецоперация якобы «потерпела банкротство на поле боя».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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