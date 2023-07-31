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В Кремле назвали актом отчаяния избранную киевским режимом тактику терактов

Песков: киевский режим на фоне отчаяния прибег к тактике терактов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Киевский режим не смог реализовать многомиллиардные ресурсы, переданные Украине странами Запада, поэтому на фоне отчаяния прибег к тактике террористических актов, заявил в понедельник, 31 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Никаких успехов у Киевского режима нет. Более того, он находится в весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается, очевидно, что контрнаступление не получается, так как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно, и это вызывает большие вопросы в западных столицах», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что киевский режим на фоне отчаяния прибег к тактике террористических актов, что является недопустимым.

«Это отвратительно, будем с этим продолжать бороться. Однозначно об успехах киевскому режиму говорить не приходится», — добавил он.

Таким образом Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им днем ранее в видеообращении. В частности, Зеленский заявил, что конфликт начал переходить на территорию России, а также сказал, что спецоперация по защите Донбасса якобы «потерпела банкротство на поле боя».

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30 июля мэр столицы Сергей Собянин заявил о совершенной в ночь на 30 июля атаке украинских беспилотников на башни делового центра «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Минобороны подтвердило подавление вражеских беспилотников в Москве.

«Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла.

Также в подмосковном Одинцово утром того же дня средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник.

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