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Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева

Постпредство РФ: ООН должна дать объективную оценку терактам Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Секретариат ООН должен дать объективную оценку террористическим методам Украины, которые отдаляют перспективы мирного урегулирования. Об этом заявил в понедельник, 31 июля, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

«Ожидаем, что руководство секретариата ООН всё-таки вспомнит, наконец, о принципах беспристрастности и независимости, наберется смелости, чтобы давать объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима», — сказал дипломат.

По словам Полянского, использование Киевом террористических методов усугубляет кризис на Украине и отдаляет мирное урегулирование.

«В ООН должны это прекрасно понимать», — сказал он.

Полянский добавил, что Украина позаимствовала тактику первого теракта в отношении Крымского моста у террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Коллеги, важно учитывать, что мост давно уже является исключительно гражданским объектом. По нему осуществляется пассажирское и грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом», — обратил внимание дипломат.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевский режим не смог реализовать многомиллиардные ресурсы, переданные Украине странами Запада, поэтому на фоне отчаяния прибег к тактике террористических актов.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им днем ранее в видеообращении. В частности, Зеленский заявил, что конфликт начал переходить на территорию России, а также сказал, что спецоперация по защите Донбасса якобы «потерпела банкротство на поле боя».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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