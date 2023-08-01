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Россиянам предложили снова открыть доступ к «Зеленым картам»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Иностранные страховые компании могут начать продавать россиянам «Зеленые карты» (международный аналог ОСАГО). Сейчас такая возможность обсуждается с бюро Турции и Азербайджана, рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Сдвиг полисов: в РФ введут аналог «Зеленой карты» для дружественных стран
Когда заработает новая система и как она будет действовать

Он добавил: у этих стран есть экономический интерес, однако всё будет зависеть от решения Брюсселя (там находится штаб-квартира Совета бюро «Зеленая карта») и его оценки санкционных рисков. Пока местные организации имеют право оформлять полисы только на автомобили, зарегистрированные в их стране.

Членство РФ в системе приостановили с 30 июня этого года на неопределенный срок. Из-за этого отечественные компании больше не могут продавать международные автостраховки, а действие уже оформленных сертификатов прекратилось.

До конца этого года партнеры из дружественных стран должны определиться с позицией, затем могут начаться переговоры с Брюсселем. Однако вопрос будет решен не ранее начала 2025-го, отметил Евгений Уфимцев.

ЦБ известно, что возможность продажи россиянам «Зеленых карт» обсуждается с дружественными странами, сообщили в пресс-службе регулятора. Если эта система заработает, то граждане смогут покупать карты, например, турецких компаний для въезда в Европу, пояснил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Роман Лободин.

Сейчас россияне могут приобрести местный полис страхования ответственности для каждой страны маршрута (на границе или онлайн), сообщил директор группы рейтингов фининститутов АКРА Алексей Бредихин. Однако это значительно дороже, чем оформление единого договора — «Зеленой карты».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Южный полис: россиянам могут снова открыть доступ к «Зеленым картам»

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