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Сдвиг полисов: в РФ введут аналог «Зеленой карты» для дружественных стран

Когда заработает новая система и как она будет действовать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России планируют создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами. Запустить так называемую «Синюю карту» хотят с 1 января 2024-го, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. С ее помощью граждане смогут путешествовать на своем авто по странам ближнего зарубежья без приобретения полисов в каждой из них. В РСА уточнили, что с Республикой Беларусь уже достигнуто соглашение, аналогичные договоры готовятся с Турцией, Азербайджаном. Такой шаг связан с тем, что в конце этого месяца членство РФ в бюро «Зеленая карта» хотят приостановить. Цена новых полисов будет ниже, чем стоимость отдельных местных страховок, а возможно, и меньше прежних сертификатов, считают эксперты.

«Зеленое» не в моде

Россия готовит соглашения с дружественными странами для создания новой международной системы автострахования. Так называемая «Синяя карта» будет действовать аналогично привычной «Зеленой карте», в том числе в части покупки и использования, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Там подчеркнули: соглашение уже достигнуто с Республикой Беларусь, прорабатываются договоры также с Турцией и Азербайджаном. Сейчас с каждым бюро подписываются отдельные контракты. Однако в перспективе на их базе возможно создание полноценной самостоятельной системы страхования. «Синюю карту» планируется ввести в действие уже с 1 января 2024 года, добавили в РСА. Там пояснили: тарификация по сертификатам будет аналогична «Зеленым картам». Но они однозначно будут дешевле, чем отдельные иностранные покрытия.

Автомобили у светофора
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Справка «Известий»

«Зеленая карта» — это международный полис страхования автогражданской ответственности, аналог российского ОСАГО. Система работает с 1951 года, а РФ присоединилась к ней в 2009-м. Всего в бюро входят 48 государств. Вместо покупки отдельных местных страховок водитель из страны — участницы системы может приобрести комплексную защиту для зарубежных поездок. С 1 июня 2023-го российские сертификаты перестали действовать на территории ЕС, Великобритании и Швейцарии, однако полисы продолжали работать в других государствах.

Членство РФ в системе «Зеленая карта» планируют приостановить в конце этого месяца. В случае принятия такого решения все иностранные сертификаты прекратят действовать на территории РФ, а отечественные — за рубежом, причем даже в дружественных государствах, писали ранее «Известия».

Российские и белорусские сертификаты перестанут работать в большинстве стран с 30 июня. Это решение предопределено и связано с политическими и санкционными мотивами, сообщали в РСА.

Царапины на крыле автомобиля
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

При этом «Зеленые карты», выданные в РФ до 1 июля, продолжат приниматься в Турции и Азербайджане в течение их срока действия. Такое соглашение уже достигнуто с этими странами. С Белоруссией со следующего месяца также будут действовать особые условия — новые полисы автострахования для выезжающих за рубеж будут оформляться на бланках «Зеленая карта» и взаимно учитываться до запуска новой системы в 2024 году.

Дошли до полиса: членство РФ в «Зеленой карте» хотят приостановить 30 июня
Как отсутствие международного аналога ОСАГО отразится на заграничных поездках россиян

В других государствах для путешествий на личном авто россияне должны будут покупать аналог ОСАГО в местной компании, сообщили в «Совкомбанк Страховании». Такая возможность предоставляется при пересечении границы, клиенты также могут заранее приобрести полис онлайн на сайте иностранного страховщика.

«Известия» направили запрос в ЦБ РФ, Турции, Белоруссии и Азербайджана.

Удобно и дешево

Преимуществом «Зеленой карты» всегда была территория действия, добавили в «Совкомбанк Страховании». Там пояснили: купив однажды такой аналог ОСАГО, можно было не приобретать полисы в каждой стране — участнице бюро. Это экономило значительную сумму и время. Подобные принципы должны сохраниться и в новой системе, считают в компании. По их мнению, реализация «Синей карты» возможна уже до конца этого года. А с января 2024-го автомобилисты смогут начать пользоваться сертификатом.

Дату подтвердили в ВСК. Там добавили: проработать запуск этой системы следует со всеми дружественными странами.

Знак аварийной остановки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Условия, цены и взаимодействие по «Зеленым картам» были понятны всем участникам и тщательно отлажены, поэтому перенос этого опыта на разрабатываемую систему позволит быстро ввести ее в эксплуатацию, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. При этом перечень стран может расширяться как в процессе разработки нового механизма, так и после его запуска.

Скорее всего, систему примут все государства, входящие в ЕАЭС, — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, сообщил основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК Холдинг» Саид Залиев. По его мнению, присоединиться также могут Молдавия, Узбекистан, Таджикистан, Турция и Китай.

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Стоимость «Зеленой карты», действующей на территории всех государств-участников на 15 дней, составляла порядка 3 тыс. рублей. При этом тарифы для Республики Беларусь, Молдавии и Азербайджана были в три раза ниже, подчеркнул эксперт. Поэтому стоит ожидать, что цена новой карты будет как минимум на 20% меньше прежней, считает эксперт.

Механизм формирования тарифов будет прописан в межгосударственных соглашениях, отметил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его мнению, для краткосрочных поездок в качестве транзита или на 1–4 недели стоимость такого полиса будет ниже, чем при покупке местных аналогов ОСАГО. Однако для более длительных поездок, вероятно, выгоднее будет приобрести внутреннюю страховку.

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