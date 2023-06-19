Дошли до полиса: членство РФ в «Зеленой карте» хотят приостановить 30 июня

Российские «Зеленые карты» (международный аналог ОСАГО) могут полностью прекратить действовать за границей уже в конце месяца, выяснили «Известия». 30 июня состоится собрание бюро «Зеленая карта», на котором большинство стран хотят проголосовать за приостановление членства РФ, рассказали участники страхового рынка. По их словам, это связано с введением санкций и сложностями в международных расчетах. Если решение примут, гражданам России придется покупать местные полисы ОСАГО при въезде в любую другую страну — даже дружественную. За счет этого путешествовать на машине за границу станет дороже, отметили эксперты. Исключением станет Белоруссия, с которой у РФ подписано отдельное соглашение.

Санкционные мотивы

Европейские страны планируют фактически исключить Россию из соглашения по «Зеленым картам». Так называется международный полис страхования автогражданской ответственности, аналог ОСАГО. Эта система работает с 1951 года, РФ присоединилась к ней в 2009 году. Всего в бюро входит 48 государств. Вместо покупки отдельных местных страховок водитель из страны — участника системы может приобрести подобную комплексную защиту для зарубежных поездок.

Общее собрание бюро «Зеленая карта» состоится 30 июня, и большинство стран хотят проголосовать за приостановку членства России, рассказал «Известиям» источник на страховом рынке. Он пояснил: в этом случае все иностранные «Зеленые карты» перестанут действовать на территории РФ, а отечественные — за рубежом, причем даже в дружественных государствах. Информацию подтвердили и другие представители отрасли.

Фото: Анна Селина

Такой шаг обоснован политическими и санкционными мотивами, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Решение о прекращении действия российских и белорусских «Зеленых карт» в большинстве стран системы с 30 июня было предопределено, добавили в организации. Для путешествий на машине в другие государства гражданам РФ придется покупать иностранные полисы на границах.

Вероятность исключения России из международного соглашения довольно высока, так как в его состав входят преимущественно государства Европы и некоторые страны Азии, пояснили в «Совкомбанк Страховании». С 1 июня этого года российские «Зеленые карты» уже перестали действовать на территории ЕС, Великобритании и Швейцарии, однако полисы продолжали работать в Белоруссии, Азербайджане, Сербии, Турции, Молдавии и ряде других государств, отметили в пресс-службе компании.

Решение о приостановке участия России в системе, скорее всего, уже принято, согласны в ВСК. Такая мера связана с общим санкционным режимом, а также со значительными затруднениями в проведении международных взаиморасчетов. Однако с дружественными государствами сейчас ведутся переговоры о взаимном признании карт.

Фото: Global Look Press/7aktuell.de Harald A.

С Белорусским бюро подписано комплексное соглашение, которое обеспечит беспрерывное взаимное транспортное страхование с июля, подчеркнули в РСА. Там добавили: аналогичные договоры сейчас прорабатываются с Азербайджаном, Турцией и другими странами, на основе которых планируется сформировать новую международную систему под рабочим названием «Синяя карта».

Подписание двусторонних соглашений может частично снять проблему, однако это — небыстрый процесс, который требует проведения переговоров и одобрения условий, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Разница тарифов

Ранее страны — участники системы признавали «Зеленые карты» друг друга и возмещали ущерб потерпевшей стороне при ДТП за границей, отметил основатель инвестиционной транспортной компании ГТК Холдинг Саид Залиев. Он добавил: для тех, кто привык путешествовать на машине, решение о полном прекращении принятия российских карт за границей «ударит по бюджету», потому что в РФ одни из самых низких тарифов.

Фото: Анна Селина

Гражданам придется приобретать отдельные полисы страхования ответственности в других странах, пояснил Алексей Бредихин из АКРА. И цена такой защиты будет значительно выше, чем раньше. Аналогично подорожает покрытие и для иностранных автовладельцев, проезжающих по России, напомнил эксперт.

Тарифы на аналоги ОСАГО в Европе и США в основном выше, заметил Саид Залиев. Так, например, в Германии полис стоит около 35 тыс. рублей, в Великобритании — 23 тыс., а в США. — 20 тыс. рублей, и это минимальные тарифы. Такой ценник сопоставим с годовой «Зеленой картой», которая давала автолюбителям полную свободу передвижения. Кроме того, эта стоимость актуальна для резидентов, а для иностранцев показатель зачастую в несколько раз выше, подчеркнул эксперт.

Для автомобилистов всегда существовала альтернатива — покупать «Зеленую карту» или полис страхования другого государства, отметил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Сейчас первый вариант будет исключен, однако россияне всё равно смогут путешествовать на машине за границу. Им придется заранее заходить на сайт зарубежной компании и приобретать местный аналог ОСАГО на необходимый срок. При этом минимальный период страховки в странах разнится, в основном он составляет один-два месяца.

Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

Неудобством будет то, что автомобилисты уже привыкли к «Зеленой карте», отметил эксперт. Кроме того, клиенту придется покупать полис всех стран, через которые он будет проезжать даже транзитом.

В 2022 году россияне оформили порядка 750 тыс. «Зеленых карт», следует из данных РСА.

Для поездок в Белоруссию в союзе планируют запустить дополнительный модуль к полису ОСАГО. Предполагается, что он будет дешевле, чем «Зеленая карта» или отдельная местная страховка, однако итоговую цену определит регулятор, сообщил «Известиям» глава РСА Евгений Уфимцев. По его словам, сейчас законопроект обсуждается с ЦБ и другими участниками.