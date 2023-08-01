Южный полис: россиянам могут снова открыть доступ к «Зеленым картам»

Иностранные страховые компании могут начать продавать россиянам «Зеленые карты» (международный аналог ОСАГО). Такая возможность обсуждается с Бюро Турции и Азербайджана , рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. Информацию подтвердили представители ЦБ РФ, а также участники российского рынка. Сейчас местные организации могут продавать полисы только своим гражданам , а членство России в системе недавно приостановили. Поможет ли это людям не переплачивать за покрытие при выезде за границу и как будет устроена новая система — в материале «Известий» .

Продать нельзя, купить можно

Россиянам хотят снова открыть доступ к «Зеленым картам». Членство РФ в системе приостановили с 30 июня этого года на неопределенный срок. Из-за этого отечественные компании больше не могут продавать полисы, а действие уже оформленных сертификатов прекратилось , сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Однако сейчас с Бюро Турции и Азербайджана обсуждается возможность выдачи «Зеленых карт» россиянам , рассказал «Известиям» глава РСА Евгений Уфимцев. Он уточнил, что у этих стран есть экономический интерес. Но перспективы идеи будут зависеть от решения Брюсселя (штаб-квартира Бюро «Зеленой карты») и его оценки санкционных рисков. Сейчас страховые компании в конкретной стране могут продавать такие покрытия только на авто, зарегистрированные в этом государстве.

Справка «Известий» «Зеленые карты» — это международный полис страхования автогражданской ответственности, аналог ОСАГО. Эта система работает с 1951 года, РФ присоединилась к ней в 2009 году. Всего в Бюро входит 48 государств. Вместо покупки отдельных местных страховок водитель из страны — участника системы может приобрести подобную комплексную защиту для зарубежных поездок.

До конца этого года партнеры из дружественных стран должны определиться с позицией . Затем уже могут начаться переговоры с Брюсселем. Однако процесс длительный и вопрос будет решен не ранее начала 2025-го , отметил Евгений Уфимцев.

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Банку России известно, что возможность продажи россиянам «Зеленых карт» обсуждается с дружественными странами , сообщили в пресс-службе ЦБ. Там подчеркнули: говорить о конкретных деталях пока преждевременно.

Участники рынка также подтвердили проработку такого варианта. В «АльфаСтраховании» поддержали инициативу. Если эта система заработает, то граждане смогут покупать карты, например, турецких компаний для въезда в Европу , пояснил директор департамента обязательных видов страхования Роман Лободин. Он уточнил, что сейчас на иностранные машины разрешено оформлять сертификаты лишь после согласования с Советом Бюро.

Прорабатываемая инициатива правильна и необходима , однако исход переговоров пока не ясен, отметили в пресс-службе ВСК. Там добавили: кроме Турции и Азербайджана такая возможность обсуждается также с Молдавией . В случае запуска новой системы будет реализована обычная для страхового рынка агентская схема, когда одна компания реализует полисы другой, считают в ВСК.

«Известия» направили запрос в ЦБ Турции, Азербайджана и Молдавии.

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Сейчас россияне по-прежнему могут выезжать с «Зелеными картами» в Белоруссию, такая возможность закреплена отдельным соглашением , напомнили в пресс-службе «Югории». Там надеются на расширение списка стран, в которые будет позволено ездить с отечественным полисом международного страхования автогражданской ответственности.

Уже оформленные российские «Зеленые карты» также признаются Турцией и Азербайджаном до 2024 года , добавил заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов. Однако по новым договорам нет официально подписанных соглашений.

Появится выбор

Разрабатываемая инициатива — в интересах россиян, считает директор группы рейтингов фининститутов АКРА Алексей Бредихин. Сейчас ради выезда на авто за границу граждане могут купить местный полис страхования ответственности для каждой страны маршрута (на границе или онлайн). Однако это значительно дороже , чем оформление единого договора — «Зеленой карты», подчеркнул эксперт.

Цена такого местного покрытия может быть в два-пять раз выше и в среднем составляет 16 тыс. рублей, сообщил основатель инвестиционной транспортной компании ГТК Холдинг Саид Залиев. Но альтернативные варианты пока не заработали.

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В случае согласия Бюро россияне смогут приобретать «Зеленые карты» у компаний Турции и Азербайджана, например через интернет или агентов этих организаций в РФ , добавил Алексей Бредихин. Стоимость такой защиты не должна быть значительно выше прежних сертификатов, которые продавали отечественные страховщики.

Цена всё же будет несколько отличаться, потому что иностранные компании не обладают полной информацией по российским клиентам и не смогут предложить скидки , считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. При этом у автомобилистов останется выбор — купить «Зеленую карту» или местный полис ОСАГО другой страны. Часть клиентов и ранее выбирала второй вариант , потому что срок его действия дольше, а цена по некоторым направлениям такая же, пояснил эксперт.