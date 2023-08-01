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В постпредстве РФ при ООН заявили о невыдаче виз российским делегатам

Постпредство РФ: Великобритания не выдала визы российским делегатам
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Фото: t.me/russiaun
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Постпредство РФ сообщило о невыдаче правительством Великобритании виз российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации.

Отмечается, что дипломаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы.

«Сожалеем, что Великобритания решила не только нарушить свои международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира ИМО, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО. Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого «международного порядка, основанного на правилах», но никак не международного права», — говорится в Telegram-канале постпредства.

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Ранее, 25 июля, первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Великобритания пытается не допустить к заседанию Совета безопасности ООН предложенных Россией докладчиков по теме преследований представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Провокации против российских дипломатов, в том числе связанные с отказом в выдаче виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса.

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