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Аналитик спрогнозировала наступление стагнации в Европе

Аналитик Мильчакова: еврозону и континентальную Европу ждет стагнация
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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Угроза скатывания экономики еврозоны и Евросоюза (ЕС) в рецессию в этом году значительно ослабла, рассказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова 31 июля. Однако она отметила, что еврозону, вероятно, ждет стагнация.

«По самым свежим данным, ВВП еврозоны во II квартале 2023 года вырос на 0,6% в годовом выражении, и хотя темпы роста оказались ниже, чем в I квартале, когда ВВП еврозоны вырос на 1,1% год к году, они превзошли прогноз консенсуса европейских аналитиков, ожидавших более слабого роста за II квартал 2023 года, всего на 0,5% в годовом выражении. Это очень слабые темпы роста, но о рецессии они не говорят», — объяснила эксперт.

В то же время она обратила внимание на то, что инфляция в июле замедлилась до 5,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами консенсуса аналитиков.

«Хотя этот показатель всё еще вдвое превышает целевой уровень ЕЦБ (Европейского центрального банка) в 2% в год, всё равно это не двузначные показатели, которые имели место зимой», — отметила Мильчакова.

При этом, по ее словам, промышленное производство в европейских странах пока выглядит слабым, но производители Европы осваивают новые рынки, в том числе рынки государств юго-восточной Азии. Кроме того, быстрое восстановление экономики КНР после пандемии коронавируса и меры правительства по стимулированию спроса будет способствовать тому, что европейские производители будут всё больше стремиться на китайский рынок, добавила она.

«Еврозону и континентальную Европу ждет не рецессия, а, скорее всего, стагнация и всё больше усиливающаяся зависимость от Китая. Также в дальнейшем может усилиться энергетическая зависимость Европы от США, поскольку ставка на собственную возобновляемую энергетику пока себя не оправдывает. Высокие темпы роста экономики еврозоны, похоже, уходят в прошлое, наступает длительная эпоха стагнации. Но в любом случае даже слабый рост экономики рецессией всё-таки назвать нельзя», — заключила Мильчакова.

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Ранее в этот день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что для восстановления европейской промышленности необходима стабильность цен на электроэнергию, так как в противном случае бизнес лишается возможности планирования и долгосрочных инвестиций. Без российского газа достижение стабильности на данный момент практически невозможно, добавил он.

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