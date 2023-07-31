Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда в системе «Платон»

Минтранс разработал поправки в ‎Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), которыми предлагает увеличить штраф за неуплату проезда большегрузов по платным трассам (система «Платон») с 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Проект федерального закона размещен для общественного обсуждения, «Известия» ознакомились с ним 31 июля.

«Предлагается штраф, предусмотренный ч. 1 ‎ст. 12.213 КоАП увеличить с 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По данным Ространснадзора, на которые ссылается Минтранс, количество постановлений за неуплату проезда по «Платону» за три последних года выросло более чем на 47%: в 2019 году было выписано 1097 тыс. постановлений, в 2020 году — 1173 тыс. штук, в 2021 году — 830 тыс. штук, в 2022 году — 1621 тыс. штук. В период с января ‎по март 2023 года было выписано уже 540 тыс. постановлений о неуплате.

При этом такой рост не связан ни с качеством администрирования взимания штрафов, ни с ростом количества самих грузовиков (за тот же период выросло на 36%), считает Минтранс. Вместе с тем за период с 2019 года по 2022-й в 3,68 раза выросло количество постановлений, штраф по которым уплачивается в размере 50% (такое право дается, если оплачивать штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления).

«По данным системы взимания платы в 2022 году зафиксировано 1 307 628 суток, в течение которых грузовые транспортные средства различных грузоперевозчиков прошли по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения более 880 км за сутки. Таким образом, при размере платы, составляющем 2,84 руб./км пройденного пути..., данным грузоперевозчикам выгоднее оплачивать штраф в размере 50%, чем вносить плату… Недополученный доход федерального бюджета при реализации указанного подхода может достигать миллиардов рублей в год», — заключило министерство.

Также в ведомстве предложили упразднить норму об ответственности за повторную неуплату стоимости проезда большегрузов, а также норму, в соответствии с которой от ответственности по данной статье освобождается транспортное средство, которое проехало не более 50 км после пересечения госграницы РФ (данная норма сохраняла свою актуальность при отсутствии возможности дистанционного внесения платы за пределами РФ).

Ранее, 25 июля, в пресс-службе Министерства транспорта сообщили «Известиям», что Минтранс не поддерживает снижение тарифа за проезд по федеральным трассам большегрузов массой более 12 т, работающих на газомоторном топливе.

«Платон» — это система взимания платы с автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 т. 20 января Росавтодор сообщил на своем сайте, что с 1 февраля 2023 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,84 руб./км.