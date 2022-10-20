«Большие данные: как «Платон» поможет рынку»

«Большие данные», генерируемые транспортной отраслью, могут стать основой для создания новых сервисов для грузовых и пассажирских перевозок, а также принципиально новых бизнес-моделей. В результате повысится прозрачность, предсказуемость и управляемость рынка.

Государственная «магистраль»

Транспортная отрасль позволяет получить колоссальный объем данных, утверждают эксперты, но признают: пока их сбором занимаются разрозненные ведомственные системы.

Минтранс, чтобы аккумулировать информацию из разных источников, создал ситуационный центр. Собранная им информация в основном используется для нужд государства. Сервисы, созданные на основе «сырых» данных, позволяют принимать решения при чрезвычайных и нештатных ситуациях, планировать развитие той или иной отрасли.

«Данные, которые есть в госсистемах и которых с каждым днем становится всё больше, должны работать не только в интересах государства, но и всей отрасли», — заявил замминистра транспорта России Дмитрий Баканов на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

Отобранные по определенным правилам сведения могут быть предоставлены бизнесу, который сможет создавать на их основе собственные решения. Государство в свою очередь возьмет на себя функцию и затраты по созданию «магистрали» для обмена такими данными, «шины», через которую все могли бы с минимальными издержками обмениваться юридически значимой информацией.

Дороги и данные

Система «Платон» является источником достоверной информации о рынке автомобильных грузоперевозок. В том числе о транспортных средствах, перевозящих жизненно необходимые грузы по автомобильным дорогам РФ.

Она создавалась в первую очередь для взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Средства идут в Федеральный дорожный фонд — за семь лет работы было собрано более 200 млрд рублей, на которые отремонтировали более 130 мостов и 3,3 тыс. км дорог. На сегодняшний день в системе зарегистрированы 1 693 585 грузовиков, и каждый месяц их количество вырастает на 9–13 тыс. машин. Количество грузоперевозчиков достигло 747 тыс., 69 % из них — физлица, 24% — юрлица, а 7% — индивидуальные предприниматели.

Аккумулируемые «Платоном» данные позволяют анализировать целый ряд параметров: от структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных трасс. Федеральный охват обеспечивают почти 500 рамок контроля, которые расположены в точках с наибольшей интенсивностью движения и круглосуточно фиксируют проезд грузовиков.

Система с большим запасом

«Платон» — крупнейший источник отраслевой аналитики, по сути, пионер внедрения телематических услуг на транспорте. Система построена с большим запасом, и ее возможности огромны. Сейчас настал момент для сложных аналитических решений для бизнеса. На основе «Платона» можно создавать сервисы не только для мониторинга транспортных потоков, но и управления ими, для оптимизации логистических маршрутов», — прокомментировал генеральный директор компании-оператора госсистемы «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), Антон Замков.

«Платон» благодаря изначально заложенным в систему возможностям может использоваться шире, причем как отдельно, так и составе более крупных сервисов. Аналитический потенциал системы активно осваивает государство.

Во время пандемии Минэкономразвития разработало индикаторы оперативного мониторинга ситуации с коронавирусом и ежедневного расчета индекса экономической активности. Этот индекс был основан на шести оперативных показателях: потребление электроэнергии, перевозка грузов (по информации «Платона»), погрузка на железнодорожном транспорте, оборот предприятий торговли и услуг (по данным контрольно-кассовой техники), экспорт и импорт товаров (по оперативной информации таможни).

Перевозчикам придумали рейтинг

Сбор статистики увеличивает прозрачность рынка автомобильных грузоперевозок. Весной этого года был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России», составляемый на основе данных «Платона». Он создавался, чтобы поощрить законопослушных российских грузоперевозчиков.

Идея рейтингования получила развитие: Минтранс планирует создать единый реестр цифровых профилей перевозчиков, как грузовых, так и пассажирских.

А на основе реестра появится «Рейтинг перевозчиков», который позволит, с одной стороны, выявить и стимулировать добросовестных игроков, а с другой — компании с недостаточным уровнем оказания услуг и высокой аварийностью.

Взаимовыгодный обмен

Обмен данными между государством и бизнесом может стать взаимовыгодным и позволит решить целый ряд отраслевых проблем, считает директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков.

«Высокие ставки страхования грузовых перевозок могут быть снижены, если отраслевые данные, объединенные с данными государства, приведут к созданию «Рейтинга перевозчика», на основании которого страховые компании смогут хеджировать свои риски и снижать ставки», — заявил Петраков в ходе сессии «Эволюция цифровых сервисов на транспорте» на калужском форуме.

Таким образом добросовестные участники рынка перевозок смогут подтвердить свою репутацию, а грузоотправители — выбирать перевозчиков на основе объективной информации о квалификации и опыте работы. Это будет дополнительным стимулом для повышения качества услуг и выхода из «серой» зоны.

Регулятор, во-первых, получит данные для риск-ориентированного контроля и будет снижать количество проверок добросовестных перевозчиков. Во-вторых, появится возможность делать прогноз транспортно-экономического баланса с высокой степенью достоверности.

Доступ разрешен

Отдельный вопрос — полнота предоставления информации. С одной стороны, при создании «общего котла» с данным из государственных и частных систем должен быть обеспечен должный уровень очистки информации, чтобы соблюсти как анонимность, так и интересы государства.

С другой стороны, важно четко понимать, какие управленческие решения будут приниматься на основе этих данных, подчеркивает заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.

«Обмен данными не должен нарушать конкуренцию и должен быть взаимовыгоден для всех игроков», — считает он. — Поэтому важно и обеспечить недискриминационный доступ к информации, и обозначить четкие правила обмена ей между государством и частным бизнесом».

Пока же, чтобы подобная информация стала доступна не только государственным структурам, но и бизнесу, должны быть приняты соответствующие решения на уровне правительства.

«Так как «Платон» является государственной системой, решение о ее развитии и расширении функционала должно принимать государство, — объясняет Антон Замков. — Мы являемся разработчиком этой системы и обслуживаем ее. Мы можем предложить такую идею, так как понимаем, какие потенциальные цифровые решения на основе «больших данных» для транспортно-логистического бизнеса можно на ее основе создавать. Это и поиск попутной загрузки, и выбор грузоперевозчика на основании его места в рейтинге».