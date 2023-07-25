Минтранс не поддержал снижение платы за проезд по трассам для большегрузов на газе

Минтранс РФ не поддерживает снижение тарифа за проезд по федеральным трассам большегрузов массой более 12 т, работающих на газомоторном топливе. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства 25 июля.

Проработать установление дифференцированной ставки на оплату проезда в системе «Платон» для дизельных и газовых тягачей Минтрансу рекомендовал комитет Совета Федерации по экономической политике под председательством Андрея Кутепова. Рекомендации были сформулированы по итогам майского круглого стола на тему использования газомоторного топлива на транспорте в России (документ есть у «Известий»). При этом в рекомендациях предлагается сохранить общий объем поступлений в «Платон».

«Правовой природой платы [в систему «Платон»] установлена ее зависимость от вреда, причиняемого большегрузным транспортным средством дорожному полотну. При этом вид используемого большегрузами моторного топлива по своей сути на размер вреда не влияет», — сообщили в Минтрансе РФ.

Собранная плата далее поступает в федеральный бюджет и используется для финансирования компенсационных дорожных работ, напомнили в транспортном ведомстве.

«То есть при снижении размера платы для одной категории транспортных средств без снижения причиняемого ими вреда дороге тариф пришлось бы поднять для всех остальных грузоперевозчиков. Такой подход не соответствует принципам отраслевого регулирования и не поддерживается Минтрансом России», — пояснили в министерстве.

Тем не менее рекомендации по итогам круглого стола комитета Совфеда по экономической политике находятся в проработке у Минтранса, уточнили там.

«Платон» — это система взимания платы с автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 т. 20 января Росавтодор сообщил на своем сайте, что с 1 февраля 2023 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,84 руб./км.