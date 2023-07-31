Мосгорсуд 16 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Блиновской

Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов блогера Елены Блиновской на продление ей домашнего ареста назначена на 16 августа. Об этом 31 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом в 13:45.

21 июля суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября по запросу стороны обвинения. По словам следователя, если изменить блогеру меру пресечения, она сможет повлиять на ход расследования, в частности уничтожить доказательства, а также угрожать свидетелям по делу, которые находятся в материальной зависимости от нее. Сторона защиты не была согласна с продлением меры пресечения.

По словам адвоката Блиновской Натальи Сальниковой, к 21 июля блогер выплатила 50 млн рублей по своему делу. Сальникова также указывала, что создательница «Марафона желаний» готова урегулировать финансовые претензии к ней, если они будут обоснованными.

Блиновскую задержали 27 апреля текущего года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. При себе она уже имела билет на самолет в другую страну.

Блогера подозревают в использовании мошеннической схемы «дробления бизнеса», то есть схемы налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.