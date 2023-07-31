Патрушев предупредил о возможных диверсиях Украины и Запада в Карелии
Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии, с начала года было предотвращено 10 террористических преступлений. Об этом 31 июля заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Угрозы безопасности населению формируются также и вследствие диверсионно-террористических устремлений к региону зарубежных спецслужб. В Республике Карелия только за последние полгода пресечено 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами», — указал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
Он уточнил, что к категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, а также публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Секретарь Совбеза добавил, что зарубежные спецслужбы активизировали работу по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи в регионе.
Также в ходе совещания Патрушев заявил, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.
До этого, 25 июля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон спонсирует террористические планы Киева. Он подчеркнул, что достижениями Соединенных Штатов на выбранном пути станет еще большее количество человеческих страданий и смертей.