Штраф за переход ж/д путей в неположенном месте возрастет до 500 рублей
В России увеличиваются штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Закон, предусматривающий такие изменения, подписал президент РФ Владимир Путин в понедельник, 31 июля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте увеличивается с 100 до 500 рублей во всех субъектах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Там сумма штрафа за правонарушение составит 1,5 тыс. рублей — так же, как и в Московской и Ленинградской областях.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). В примечании к ней также говорится о привлечении нарушителя к ответственности, в случае если специально оборудованный пешеходный переход, тоннель или мост через железнодорожные пути находились в пределах 1 км от места совершения правонарушения.
Госдума одобрила повышение штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте 25 июля.
До этого, 21 июля, Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым российские субъекты могут штрафовать автомобилистов и мотоциклистов за излишний шум, ведущий к «нарушению покоя граждан». Документ гласит, что российские регионы вправе самостоятельно устанавливать штрафы за шумный транспорт: сумма санкции может варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.