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Госдума повысила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Государственная дума приняла 25 июля поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые повышают штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте.

«Размер административного наказания ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия», — сказано в пояснительной записке закона.

Административный штраф повышается со 100 до 500 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф составит 1,5 тыс. рублей.

К ответственности будут привлекаться лица, совершившие переход на расстоянии менее одного километра от специально оборудованного для этого пешеходного перехода, тоннеля, моста или другого места, предусмотренного для перехода и обозначенное информационным знаком, отмечает «Газета.Ru».

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Ранее, 21 июля, Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым российские субъекты могут штрафовать автомобилистов и мотоциклистов за излишний шум, ведущий к «нарушению покоя граждан». Документ гласит, что российские регионы вправе самостоятельно устанавливать штрафы за шумный транспорт: сумма санкции может варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

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