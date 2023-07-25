Госдума повысила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте

Государственная дума приняла 25 июля поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые повышают штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте.

«Размер административного наказания ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия», — сказано в пояснительной записке закона.

Административный штраф повышается со 100 до 500 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф составит 1,5 тыс. рублей.

К ответственности будут привлекаться лица, совершившие переход на расстоянии менее одного километра от специально оборудованного для этого пешеходного перехода, тоннеля, моста или другого места, предусмотренного для перехода и обозначенное информационным знаком, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 21 июля, Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым российские субъекты могут штрафовать автомобилистов и мотоциклистов за излишний шум, ведущий к «нарушению покоя граждан». Документ гласит, что российские регионы вправе самостоятельно устанавливать штрафы за шумный транспорт: сумма санкции может варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.