Резкий оборот: штраф за нарушение прав потребителей предлагают ужесточить

Роспотребнадзор согласился с предложением общественников — ввести оборотный штраф в 1% для тех компаний, которые включают в договор недопустимые условия для потребителей. Например, обязывают людей платить за возврат некачественного товара, навязывают ненужные услуги. Речь идет о торговле, страховых компаниях, автодилерах. С таким предложением в адрес службы выступила «Общественная потребительская инициатива». Роспотребнадзор поддержал его. Юристы предупредили, что такая инициатива может привести к массовым злоупотреблениям: любую дополнительную услугу в договоре можно будет трактовать как навязанную .

Взять от выручки

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предлагает ужесточить наказание для тех компаний, которые грубо нарушают права потребителей — включают в договор с ними недопустимые, противоречащие закону условия. Например, навязывают услуги. В этих случаях следует вместо действующего взыскания в 20 тыс. рублей взимать с компаний оборотный штраф в 1% (с учетом выручки за прошлый год) . Такие изменения следует закрепить в статье 14.8 КоАПа «Нарушение иных прав потребителей». Об этом говорится в письме ОПИ в правительство и Роспотребнадзор. «Известия» ознакомились с документами.

За последние два года общественники зафиксировали резкий рост случаев, при которых компании грубо нарушали права потребителей — их число подскочило в пять раз (на основе данных Роспотребнадзора), рассказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

Речь идет, например, о маркетплейсах, которые обязывают покупателей нести расходы за возврат некачественных товаров . Такие недобросовестные практики активно используют и в сфере потребительского кредитования и страхования. Так, компании навязывают вместе с кредитом дополнительные страховки. Например, заставляют приобретать страхование жизни при покупке полиса ОСАГО .

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Автомобильные дилеры тоже не упускают возможности включить в договор с потребителями условия, которые ущемляют права людей , отметили ОПИ в письме. Компании навязывают людям дополнительные финансовые, страховые, сервисные услуги по завышенной стоимости .

— Покупатели далеко не всегда осведомлены о своих правах и продолжают исполнять обременительные положения, неся при этом расходы , — сказал Олег Павлов. — За включение таких условий в договоры Роспотребнадзор регулярно объявляет компаниям предостережения. Однако регулятор не может наказать нарушителей из-за моратория на внеплановые проверки. Более того, штраф за такие нарушения незначителен — всего 20 тыс. рублей. Поэтому надо ужесточить меру ответственности за включение в договор недопустимых условий .

Роспотребнадзор уже не раз подчеркивал, что следует увеличить размер штрафа за действия, которые связаны с нарушением фундаментальных прав потребителей на свободный выбор товаров и договора, на наличие в документах обременительных или невыгодных условий и так далее. Сейчас такие нарушения носят массовый характер и причиняют ущерб людям, тогда как размер штрафа за них не менялся с 2001 года , сказали «Известиям» в службе. Там подчеркнули, что Роспотребнадзор поддержал инициативу общественников.

— Предусмотренные размеры санкций в полной мере отвечают как целям административного наказания — предупредить новые нарушения, так и степени тяжести совершаемых деяний из-за их умышленного характера , — заметили в Роспотребнадзоре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Серьезные последствия

Оборотный штраф — это исключительная мера , уверен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Она ставит под угрозу существование компании, людей, которые там работают, сводит на нет выполнение обязательств, которые берет на себя предприятие , и многое другое.

— Если мы хотим сохранить качество сервиса, не допустить роста цен и не нанести ущерб экономике, то на подобные инициативы следует ввести мораторий , — подчеркнул эксперт.

В ЦБ готовы рассмотреть предложения ОПИ, если их направят в Банк России , сказали «Известиям» в регуляторе.

Жалобы на навязывание услуг в ОСАГО сейчас немногочисленны , уточнили «Известиям» в Российской страховой ассоциации (РСА). Это связано с тем, что в законодательстве уже предусмотрены все необходимые меры для защиты. По мнению организации, этого достаточно .

Никакое ужесточение наказания за нарушения, которые в каждой отрасли имеют свои причины и механизмы, ситуацию не исправит , уверен вице-президент ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— На автомобильном рынке действительно были случаи навязывания дополнительных продуктов четыре года назад. Тогда был пик избыточного предложения машин, который возник из-за подавляющей позиции автопроизводителей над дилерами , — отметил эксперт. — РОАД предлагает ограничить власть изготовителей, применяя к ним закон «О защите конкуренции», который запрещает доминирующим на рынке компаниям навязывать невыгодные условия своим контрагентам .

Инициатива с оборотными штрафами может привести к массовым злоупотреблениям на местах и возникнет риск, что любая дополнительная услуга в договоре будет трактоваться как навязанная , сказал «Известиям» вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Есть отрасли, где большая часть прибыли завязана именно на дополнительных услугах, например те же автосалоны по продаже новых машин .