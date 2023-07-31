Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому штраф за неявку в военкомат по повестке будет увеличен до 30 тыс. рублей, а за непредоставление сведений — до 5 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 31 июля.

Также будет взиматься до 400 тыс. рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.

С 3 тыс. до 25 тыс. рублей возросли штрафы за уклонение от медицинского обследования. Еще до 5 тыс. рублей повышены штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Кроме того, должностные лица госорганов или организаций за непредставление или несвоевременное представление сведений, необходимых для ведения воинского учета, будут наказываться взиманием денег от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее,

До этого, 25 июля, в окончательном, третьем чтении поправку о штрафе до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке приняли депутаты Госдумы. Изменения касаются законопроекта об увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.

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