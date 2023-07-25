Госдума увеличила штраф за неявку в военкомат

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении поправку о штрафе до 30 тыс. за неявку в военкомат по повестке. Изменения касаются законопроекта об увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года. До вступления поправок в силу штраф за неявку в военкомат по повестке составляет до 3 тыс. рублей.

Также в увеличенном размере будет взиматься плата за непредоставление в военные комиссариаты списков подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Для должностных лиц штраф составит 40–50 тыс. рублей, а для юридических — 350–400 тыс. рублей. В настоящее время штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Кроме того, предполагается создание новой статьи, по которой вводятся штрафы за подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части. С должностных лиц будет взиматься 60-80 тыс. рублей, а с юридических — 400-500 тыс. рублей. Такие же суммы штрафов предполагаются при неисполнении обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Согласно поправкам, в случае непредоставления сведений гражданами, подлежащими постановке на воинский учет, штраф сможет достигнуть 5 тыс. рублей, ранее он не превышал 3 тыс. рублей.

Помимо этого, с 3 тыс. до 25 тыс. рублей выросла сумма за уклонение от медицинского обследования. До 5 тыс. рублей повысился штраф за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.