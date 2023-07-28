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Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому штрафы за неявку в военкомат по повестке будут увеличены до 30 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет. Об этом стало известно 28 июля после заседания сенаторов.

Должностные лица госорганов или организаций за непредставление или несвоевременное представление сведений, необходимых для ведения воинского учета, будут наказываться штрафами от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Не сообщившие в военный комиссариат об изменении своего семейного положения, образования, места работы или учебы, а также должности, или же не предоставившие сведения о переезде на новое место пребывания граждане будут оштрафованы на сумму от 1 до 5 тыс. рублей (ранее — до 3 тыс. рублей).

Также с 3 тыс. до 25 тыс. рублей возросли штрафы за уклонение от медицинского обследования. Еще до 5 тыс. рублей повышены штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

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До этого, 25 июля, в окончательном, третьем чтении поправку о штрафе до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке приняли депутаты Госдумы. Изменения касаются законопроекта об увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.

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