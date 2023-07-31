В Самарской области неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся девочке

Неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся 12-летней девочке на реке Сок в Самарской области. Об этом пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщает в понедельник, 31 июля.

ЧП произошло 30 июля около села Малая Царевщина.

Серо-белый катер изрезал девочке ноги винтом в 15 м от берега. Пострадавшего ребенка госпитализировали с сильной кровопотерей, пишет Life.Ru.

Девочке сделали переливание крови, а также операцию по ушиванию рваных ран. Ампутировать конечности ребенку не планируют, пишет РИАМО.

Управлявшего катером и скрывшегося с места происшествия сейчас ищут. В отношении водителя судна возбуждено уголовное дело.

Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, принимаются меры к установлению лица, управлявшего судном.

Накануне в Чувашии обнаружили тело шестимесячного младенца после того, как лодка с ним перевернулась на Волге.

Инцидент произошел 29 июля вечером, когда на регион обрушилась непогода. Легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар в сторону деревни Адылъял, перевернулся и затонул, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 24 июля, неподалеку от дамбы в Кронштадте под Санкт-Петербургом перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. В результате инцидента один из них погиб.