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В Самарской области неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся девочке

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся 12-летней девочке на реке Сок в Самарской области. Об этом пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщает в понедельник, 31 июля.

ЧП произошло 30 июля около села Малая Царевщина.

Серо-белый катер изрезал девочке ноги винтом в 15 м от берега. Пострадавшего ребенка госпитализировали с сильной кровопотерей, пишет Life.Ru.

Девочке сделали переливание крови, а также операцию по ушиванию рваных ран. Ампутировать конечности ребенку не планируют, пишет РИАМО.

Управлявшего катером и скрывшегося с места происшествия сейчас ищут. В отношении водителя судна возбуждено уголовное дело.

Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, принимаются меры к установлению лица, управлявшего судном.

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