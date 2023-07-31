Один человек погиб и один пострадал при столкновении авто в Оренбуржье

В Ташлинском районе Оренбургской области в результате лобового столкновения машин погиб человек, еще один пострадал. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в понедельник, 31 июля, на 25-м км дороги Илек — Ташла — Соболево. Предварительно установлено, что 36-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, машина выехала на встречку и врезалась в седан Haima 3 под управлением жителя Башкирии, пишет ИА «Урал56.Ру».

В результате столкновения водитель отечественной легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водитель второй машины был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

30 июля сообщалось, что на 891-м километре автодороги «Кавказ» в Дагестане столкнулись Kia Rio, Land Cruiser Prado и Lada Priora. В результате погибли два человека.