Два человека погибли в результате ДТП в Каякентском районе Дагестана
Два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Каякентском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону в воскресенье, 30 июля.
«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими, произошедшего на ФАД «Кавказ», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По предварительной информации, приблизительно в 17:00 на 891-м километре автодороги «Кавказ» произошло столкновение трех автомобилей — Kia Rio, Land Cruiser Prado и Lada Priora. В результате водитель и пассажир Kia Rio от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия.
В настоящее время на месте обстоятельства произошедшего, количество и личности участников автоаварии выясняются.
В этот же день два человека погибли и девять пострадали в ДТП на Урале. Авария произошла в Первоуральске Свердловской области. Автомобили Honda Fit и Mazda столкнулись около 15:00 по местному времени (13:00 мск) на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску. По предварительной информации, водитель первой иномарки уснул за рулем, автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался во вторую машину.