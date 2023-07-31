Шойгу сообщил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры РФ

Приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря, сообщил в понедельник, 31 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр подчеркнул, что киевский режим, не сумев реализовать контрнаступление, сосредоточился на проведении террористических атак на города и населенные пункты России. На этом фоне ВС РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, на которых готовились и обеспечивались теракты, уточнил Шойгу.

Он также поблагодарил весь личный состав ВС РФ, участвующий в спецоперации по защите Донбасса, за службу, мужество и героизм.

«Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и, еще раз повторюсь, профессионализм», — добавил министр.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим на фоне отчаяния прибег к тактике террористических актов. Он добавил, что в западных столицах уже возникают вопросы к Украине из-за того, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически «расходуются неэффективно».

30 июля мэр столицы Сергей Собянин заявил о совершенной в ночь на 30 июля атаке украинских беспилотников на башни делового центра «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Минобороны подтвердило подавление вражеских беспилотников в Москве. «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.