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Российские бизнес-туристы стали чаще бронировать отели за рубежом

Спрос на размещение бизнес-туристов из РФ в отелях за границей вырос на 76%
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В первой половине 2023 года российские представители бизнеса стали больше интересоваться зарубежными командировками. Так, объемы бронирований в заграничных отелях выросли на 76% по сравнению с 2022-м, сообщили «Известиям» 31 июля в компании «Аэроклуб».

Эксперты уточнили, что число ночей, которые бизнес-туристы из РФ провели в отелях за рубежом, превзошло допандемийные показатели 2019 года на 6%. По мнению аналитиков, показатель продолжит увеличиваться.

Среди компаний, которые составляют основную часть выездного бизнес-туризма и показывают устойчивый рост спроса на отельное размещение за рубежом, указаны организации из телеком- и IT-отрасли, из добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, фармацевтической отрасли.

«Впервые мы наблюдаем такой резкий скачок интереса к Сербии и Китаю. Ранее не входившая в топ-10 Сербия в этом году лидирует по спросу на размещение, а Китай оказался на третьем месте, причем если в 2019 году мы фиксировали рост востребованности командировок в Китай на 19%, то сейчас объемы бронирований первой половины 2023 года превзошли допандемийные более чем в два раза», — сказала управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Она предположила, что представители российского бизнеса будут всё чаще искать возможности для расширения своего международного присутствия и сотрудничества с дружественными странами.

Кроме Сербии и КНР среди бизнес-туристов также популярны Казахстан, ОАЭ, Турция, Узбекистан, Армения, Белоруссия, Италия, Израиль.

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25 мая в «Аэроклубе» сообщили, что спрос на перелеты за рубеж у представителей бизнеса из России в первые четыре месяца 2023-го по сравнению с 2022-м вырос на 87%.

29 июля директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон рассказал, что, купив билеты в бизнес-класс и забронировав номер в пятизвездочном отеле за две-три недели до заезда, можно сэкономить на люксовом отдыхе.

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