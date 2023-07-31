Против жителя ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины. Об этом 31 июля сообщили в УФСБ России по региону.



Фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию СБУ (Служба безопасности Украины).



«УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — сказано в сообщении.



Еще четырем жителям региона, попавшим под давление украинских спецслужб в рамках так называемой программы «Тебя ждут дома» (ТЖД), вынесли официальные предостережения о недопустимости противоправных действий.



Как пояснили в ведомстве, данная программа принуждает уязвимую категорию граждан к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ и последующим получениям сведений военного характера для совершения диверсий на территории России. В рамках работы программы «ТЖД» сотрудники украинских спецслужб используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание.



Люди, добровольно сообщившие о фактах вербовочных подходов, от уголовной ответственности освобождаются, добавили в УФСБ.

Ранее, 27 июля, суд приговорил двух украинских агентов к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже и причастности к гибели российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.