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Против жителя ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины. Об этом 31 июля сообщили в УФСБ России по региону.

Фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию СБУ (Служба безопасности Украины).

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Еще четырем жителям региона, попавшим под давление украинских спецслужб в рамках так называемой программы «Тебя ждут дома» (ТЖД), вынесли официальные предостережения о недопустимости противоправных действий.

Как пояснили в ведомстве, данная программа принуждает уязвимую категорию граждан к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ и последующим получениям сведений военного характера для совершения диверсий на территории России. В рамках работы программы «ТЖД» сотрудники украинских спецслужб используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание.

Люди, добровольно сообщившие о фактах вербовочных подходов, от уголовной ответственности освобождаются, добавили в УФСБ.

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Ранее, 27 июля, суд приговорил двух украинских агентов к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже и причастности к гибели российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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