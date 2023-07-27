Суд приговорил двух агентов разведки Украины к 15 годам колонии за шпионаж

Суд приговорил двух украинских агентов к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже и причастности к гибели российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В ЦОС напомнили, что фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ в 2022 году по подозрению в шпионаже, в причастности к гибели российских военнослужащих, а также уничтожению военной техники в зоне СВО.

Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее, 19 июля, агента Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины приговорили к 12 годам заключения за попытку организации теракта.