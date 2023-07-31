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Муж Рианны в новом клипе зарекся изменять ради семьи

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Фото: TASS/EPA/CAROLINE BREHMAN
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Муж Рианны — A$AP Rocky в новом клипе на песню Riot с альбома, который ожидается в этом году, восстал против стереотипа о беспорядочной личной жизни рэперов и заодно надавил на болезненную общественную мозоль. Щегольнул в своих соцсетях подвеской в виде буквы Z, выложенной из трех танков.

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Буря из комментариев по этому поводу заставила Роки удалить фото, но из готового клипа кадр вырезать непросто. К тому же видео построено на том, как он ездит на танке — теперь уже в поясе с буквой Z. Политические намеки и коннотации, в том числе в связи с названием песни, вряд ли замышлялись артистом. Однако, как отметил один из поклонников, «вот что бывает, когда не читаешь новостей».

Будто пытаясь оправдаться перед супругой за прошлогодние слухи об измене, молодой отец то и дело демонстрирует в клипе свою верность семье.

«Моя жена эротичная, я курю экзотичное <...>. Проходи, милашка, у меня есть РиРи» — читает A$AP, щеголяя в шотландском килте.

При этом без отплясывающих красоток в ультракоротких шортах в клипе не обошлось, но рэпер держится от них подальше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

У Роки о важном: A$AP Rocky поет про верность, MAYOT — про измену

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