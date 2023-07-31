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The Telegraph сообщил о расследовании MI5 попытки поглощения OneWeb компанией из Китая

The Telegraph: Британия расследовала попытку КНР поглотить спутниковую компанию OneWeb
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Фото: TASS/Zuma
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Служба безопасности британской контрразведки MI5 провела расследование о попытке китайской компании поглотить обанкротившуюся корпорацию OneWeb. Об этом 30 июля сообщил The Telegraph со ссылкой на отчет парламентского комитета по разведке и безопасности.

MI5 расследовала попытку поглощения компанией Китая британской спутниковой OneWeb. Согласно отчету, службам безопасности еще в 2020 году показался подозрительным интерес, проявленный Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники к OneWeb.

Расследование показало, что Китай пытался завладеть спутниковой компанией через зарегистрированную в Париже фирму Eutelsat. Именно эта организация собиралась выкупить OneWeb после банкротства. При этом 20% акций Eutelsat принадлежит правительству Франции, а 5% — китайскому государственному фонду China Investment Corp. То есть после выкупа OneWeb частично перешла бы во владение Китая.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания может составить конкуренцию спутниковой системе Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. По этой причине OneWeb крайне важна для Великобритании, считает издание.

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OneWeb объявила о банкротстве и запустила процесс реорганизации 27 марта 2020 года. Компания на протяжении долгого времени вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, но в связи с ухудшением экономической ситуации в мире на фоне распространения коронавируса они провалились. После она была продана правительству Соединенного Королевства и одной индийской компании.

Первая и самая крупная доставка спутников OneWeb на орбиту с помощью технологий SpaceX состоялась 8 декабря 2022 года. Благодаря этим устройствам клиенты получают доступ к широкополосному интернету. Ожидается, что пополнение орбитальной группировки OneWeb позволит расширить охват территории США, Европы, а также большей части Ближнего Востока и Азии.

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