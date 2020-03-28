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Компания OneWeb объявила о банкротстве и начале процесса реорганизации

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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Британская компания OneWeb объявила о банкротстве и запустила процесс реорганизации, подав заявление в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом компания сообщила на своем сайте в пятницу, 27 марта.

Отмечается, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, но в связи с ухудшением экономической ситуации в мире на фоне распространения нового коронавируса они провалились. Глава OneWeb Адриан Штекель также заявил об увольнении части сотрудников.

OneWeb намеревались развернуть на околоземной орбите около 600 спутников, запуск которых планировался с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. К 2021 году OneWeb рассчитывала обеспечить 24-часовое покрытие Земли широкополосным доступом в интернет.

Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.

22 марта «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Все спутники были запущены удачно, связь с ними была установлена в тот же день.

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