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Ракета «Союз» с 34 спутниками стартовала с Байконура

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с 34 спутниками связи британской компании OneWeb. Трансляция запуска ведется в субботу, 21 марта, на сайте «Роскосмоса».

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Старт состоялся в 20:06:58 мск стартовыми расчетами предприятий российской ракетно-космической отрасли. «Разделение разгонного блока и третьей ступени ракеты прошло в штатном режиме через 562 секунды после старта», — отмечается в сообщении госкорпорации.

После отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В период с 21:18 до 23:51 мск спутники OneWeb будут отделяться группами по два или четыре спутника.

В феврале «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 британских космических аппарата спутниковой системы связи OneWeb. Аппараты предназначаются для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Компания намерена развернуть на околоземной орбите около 600 спутников, запуск которых будет осуществляться с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

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