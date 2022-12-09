Ракета компании SpaceX вывела партию спутников OneWeb на орбиту

Ракета Falcon 9 доставила 40 спутников связи OneWeb на околоземную орбиту. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили представители компании SpaceX, разработавшей носитель.

Запуск ракеты состоялся в этот же день в 17:27 (в 01:27 пятницы мск). Falcon 9 стартовала с территории Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде (США). Приблизительно через 10 минут на землю вернулась первая многоразовая ступень носителя.

После выхода космического аппарата на околоземную орбиту высотой 600 км спутники покинули борт ракеты и продолжили подъем с помощью своих ионных двигателей. Пункт развертывания OneWeb находится на высоте 1200 км: там расположена орбитальная группировка из 462 таких же устройств.

Отмечается, что это первая доставка спутников OneWeb на орбиту с использованием технологий SpaceX, а кроме того, самая объемная. Благодаря устройствам, использующим технологии мобильной спутниковой связи, клиенты получают доступ к широкополосному интернету. Ожидается, что пополнение орбитальной группировки OneWeb позволит расширить охват территории США, Европы, а также большей части Ближнего Востока и Азии.

Ранее, 23 октября, партию из 36 экземпляров OneWeb вывели на орбиту с индийской ракеты LVM3. Запуск производился со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана. Ранее спутниковая группировка пополнялась с помощью российских ракет «Союз».