Индийская ракета LVM3 вывела на орбиту группу спутников связи OneWeb

Индийская ракета LVM3 отправилась на орбиту с 36 спутниками связи OneWeb. Запуск был со стартовой площадки Космического центра им. Сатиша Дхавана. Спутники планируется вывести на орбиту высотой 601 км, передает телеканал «Известия». Аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом через спутниковую связь. Ранее группировка пополнялась с помощью российских ракет «Союз».

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