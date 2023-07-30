ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 30 июля в Грозном на «Ахмат Арене» и закончилась со счетом 3:2.
Все пять голов забили с пенальти. За ЦСКА трижды отличился Федор Чалов, за «Ахмат» дважды — Мохамед Конате, сообщил «Спорт-Экспресс».
Столичный клуб в турнирной таблице РПЛ с тремя очками в двух матчах теперь занимает восьмое место. «Ахмат» — на 14-й строчке.
В истории РПЛ прежним рекордом по числу пенальти в матче было четыре 11-метровых в игре между ЦСКА и «Тамбовом» в 2021 году. Сегодняшние пять пенальти повторили рекорд 1999 года в ходе матча чемпионата России между «Ротором» из Волгограда и «Черноморцем» из Новороссийска.
22 июля футболисты ЦСКА впервые уступили «Уралу» в рамках Российской премьер-лиги. Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
До этого, 15 июля, ЦСКА в Казани проиграл санкт-петербургскому клубу «Зенит». Команда-победитель стала обладателем Суперкубка России.