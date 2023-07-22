«Урал» впервые обыграл ЦСКА в РПЛ

Футболисты ЦСКА впервые проиграли «Уралу» в рамках Российской премьер-лиги, игра прошла 22 июля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Мяч в ворота гостей забили полузащитники Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Второй гол был реализован с пенальти.

У ЦСКА голом отличился нападающий Антон Заболотный.

До этого в рамках чемпионатов России екатеринбургская команда под названием «Уралмаш» побеждала армейцев в 1995 году.

В следующем туре ЦСКА встретится 30 июля в Грозном с «Ахматом». «Урал» сыграет на домашнем поле с «Нижним Новгородом» днем ранее.

В начале июля столичный футбольный клуб «Динамо» в первом матче Братского кубка разгромил ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра состоялась в формате три тайма по 30 минут.